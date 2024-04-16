Российские астрономы доказали эффективность нового метода расчёта веса звёзд

В институте астрономии РАН (ИНАСАН) учёные впервые подтвердили, что массы красных гигантов можно определить на основе данных о том, как меняется период их пульсаций за века. Они смогли узнать вес красного гиганта R Hydrae и выяснили, что он равен 4.5 массам Солнца.

Химические элементы, более тяжёлые, чем водород и гелий, появляются во Вселенной благодаря процессам термоядерного синтеза в звёздах. Один из главных способов образования таких элементов — это выброс вещества из красных гигантов, они имеют высокую температуру на поверхности и гораздо больший размер, чем Солнце.

Однако точно неизвестно, сколько весят красные гиганты. Учёные из ИНАСАНа разработали метод, чтобы определить массу этих звёзд. Они использовали его, чтобы узнать, что уменьшение периода колебаний красного гиганта R Hydrae за два века связано с уменьшением его размера из-за тепловой вспышки, произошедшей около 350 лет назад.