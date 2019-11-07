Российские атомные подлодки провели дуэль

Об этом рассказал начальник пресс-службы Северного флота. Учения проходили в два этапа. На первом экипажи подлодок произвели условные электронные пуски по подводной цели. На втором — запустили уже настоящие торпеды, не оснащённые боевой частью.

Кроме того, военные в течение нескольких дней оттачивали ведение поиска и отслеживания условного противника, а также выполняли элементы боевого маневрирования с выходом в атакующую позицию.

Сообщается, что плановые задачи были выполнены в глубинах Баренцева моря в летний период обучения.

Подводное водоизмещение субмарин «Нижний Новгород» и Псков составляет 9100 тонн.