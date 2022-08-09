Российские авиакомпании начали разбирать самолёты на запчасти

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Российские авиакомпании начали разбирать самолёты на запчастиОб этом предупреждали
Информационное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», начали разбирать самолёты на запчасти. Последние уже не выходит покупать за границей из-за западных санкций.
Как отмечают журналисты, такие меры соответствуют рекомендациям, которые российское правительство дало авиакомпаниям в июне. Запчасти с самолётов должны помочь другим воздушным судам совершать полёты как минимум до 2025 года.
Как минимум один российский самолёт Sukhoi Superjet 100, а также Airbus A350, эксплуатируемые «Аэрофлотом», в настоящее время сняты с рейсов и разбираются, сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, Airbus был почти новый.