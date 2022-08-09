Российские авиакомпании начали разбирать самолёты на запчасти

Как отмечают журналисты, такие меры соответствуют рекомендациям, которые российское правительство дало авиакомпаниям в июне. Запчасти с самолётов должны помочь другим воздушным судам совершать полёты как минимум до 2025 года.

Как минимум один российский самолёт Sukhoi Superjet 100, а также Airbus A350, эксплуатируемые «Аэрофлотом», в настоящее время сняты с рейсов и разбираются, сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, Airbus был почти новый.