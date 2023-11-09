Российские авиакомпании перестанут впускать в самолёты дебоширов и хулиганов

18:00, 09 ноября 2023
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Российские авиакомпании перестанут впускать в самолёты дебоширов и хулигановБудет создан специальный «чёрный список»
Ассоциация авиакомпаний предложила создать единый «чёрный список» дебоширов и хулиганов, нарушивших закон на борту самолёта.
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Этот список предлагается разослать авиакомпаниям и допустить их к реагированию в случае попытки сесть на самолёт человека из списка. В связи с этим «Аэрофлот» уже сообщил, что работает над поправками в действующее законодательство.
В частности, предлагается увеличить срок недопущения дебоширов и хулиганов на борт в течение трёх лет. Сейчас действует норма в один год.