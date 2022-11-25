Российские авиакомпании получат восстановленные старые самолёты

12:21, 25 ноября 2022
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Российские авиакомпании получат восстановленные старые самолётыА что остаётся?
Журналисты узнали, что три российские авиакомпании — Red Wings, «Волга-Днепр» и «Авиастар-Ту» — хотят взять в лизинг 11 российских самолётов, восстановленных Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в «Ростех»).
Фото: unsplash
Речь идёт об одном Ан-124, двух Ил-96-400Т и восьми Ту-204/214. Чтобы их восстановить, понадобится 15,4 млрд рублей. Работы должны быть завершены к 2024 году. В Red Wings сообщили что для «старых новых» самолётов прорабатывается маршрутная сеть, система тарифов. Авиакомпания также будет готовить пилотов.
В ОАК сообщили, что восстановленные самолёты передадут пассажирским и грузовым авиакомпаниям, которые «имеют опыт эксплуатации российской техники».