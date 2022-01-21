Российские авиакомпании предупредили о помехах из-за 5G

Теперь российские авиакомпании начнут изучать влияние сетей 5G на работу бортового оборудования при полётах в другие страны. Дело в том, что частотный диапазон 5G близок к частотам бортовых радиовысотомеров. Росавиация попросила перевозчиков довести до лётных экипажей информацию о возможной нестабильной работе радиовысотомеров и систем, использующих их данные. Будет проведено обучение с имитацией ненадёжной работы радиовысотомера.

Ещё Росавиация попросила «повторно проанализировать требования по заходам на посадку в аэропортах других стран».

В «Аэрофлоте» заявили, что пока не видят негативного влияния 5G на полёты. В Red Wings сообщили, что выполняют рекомендации Росавиации. В S7 тоже сказали об отсутствии нештатных ситуаций.