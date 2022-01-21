Российские авиакомпании предупредили о помехах из-за 5G

Наука и технологии
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Российские авиакомпании предупредили о помехах из-за 5GСеть может влиять на радиовысотомеры
Недавно американские авиакомпании отменили часть рейсов из-за размещения сетей 5G у аэропортов. На фоне этого Росавиация предупредила российских перевозчиков о возможных рисках технологии сетей пятого поколения.
Теперь российские авиакомпании начнут изучать влияние сетей 5G на работу бортового оборудования при полётах в другие страны. Дело в том, что частотный диапазон 5G близок к частотам бортовых радиовысотомеров. Росавиация попросила перевозчиков довести до лётных экипажей информацию о возможной нестабильной работе радиовысотомеров и систем, использующих их данные. Будет проведено обучение с имитацией ненадёжной работы радиовысотомера.
Ещё Росавиация попросила «повторно проанализировать требования по заходам на посадку в аэропортах других стран».
В «Аэрофлоте» заявили, что пока не видят негативного влияния 5G на полёты. В Red Wings сообщили, что выполняют рекомендации Росавиации. В S7 тоже сказали об отсутствии нештатных ситуаций.
Источник: Коммерсант