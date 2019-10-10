Российские авиакомпании просят запретить полёты дешёвых иностранных конкурентов из Санкт-Петербурга

Российские перевозчики предлагают Минтрансу разрешить иностранным конкурентам полёты лишь в города, находящиеся на расстоянии не ближе 200 км к тем, в которые летают отечественные авиакомпании.

Режим открытого неба, который планируется установить, позволит иностранным авиакомпаниям летать в Пулково независимо от страны их регистрации и с любой частотой. На данный момент существуют ограничения по допустимым маршрутам, количеству перевозчиков с каждой стороны и максимальном количестве рейсов. В общем, в Россию иностранные авиакомпании могут летать только из страны своей регистрации. Многие называют это главной причиной, по которой на российский рынок не выходят европейские лоукостеры: Ryanair, EasyJet и Norwegian.

Российские авиакомпании считают, что конкурентам следует ограничить как минимум полёты в пункты массового туризма россиян.

Эксперт, руководитель антимонопольной практики RBS (Rights Business Standard) Анастасия Яремчук объяснила нам, к чему может привести исполнение требований российских перевозчиков: «...Это может оказать существенное влияние на конечного потребителя — пассажиров, которые будут поставлены в условия ограниченного выбора: российские авиакомпании без улучшения предоставляемых услуг свободно смогут устанавливать цены выше, нежели которые могли бы быть в условиях свободной конкуренции. Пассажиры за неимением иного вынуждены будут пользоваться услугами российских авиакомпаний».