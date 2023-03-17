Российские авиакомпании-владельцы самолётов Sukhoi Superjet 100 столкнулись с дефицитом свечей зажигания

Российские авиакомпании-владельцы самолётов Sukhoi Superjet 100 столкнулись с дефицитом свечей зажиганияИз-за санкций
Несколько российских авиаперевозчиков столкнулись с дефицитом свечей зажигания для американо-французских моторов SaM146, установленных на самолётах Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).
Фото: Wall.alphacoders.com
Об этом сообщили источники в шести российских авиакомпаниях. Нехватка этих деталей вызвана санкциями, в силу которых в Россию свечи зажигания прекратил поставлять американский производитель. По данным Росавиации, в России насчитывается 12 авиаоператоров, эксплуатирующих около 160 SSJ100. Эти самолёты задействованы как в региональных, так и в международных перелётах.
Нехватку свечей зажигания подтвердили и в компаниях «ИрАэро», «Азимут». А председатель совета директоров «Азимута» Павел Удод оценил нехватку свечей как «серьёзную».
Сообщается, что Минпромторг о проблеме знает.