Российские авиакомпании-владельцы самолётов Sukhoi Superjet 100 столкнулись с дефицитом свечей зажигания

Об этом сообщили источники в шести российских авиакомпаниях. Нехватка этих деталей вызвана санкциями, в силу которых в Россию свечи зажигания прекратил поставлять американский производитель. По данным Росавиации, в России насчитывается 12 авиаоператоров, эксплуатирующих около 160 SSJ100. Эти самолёты задействованы как в региональных, так и в международных перелётах.

Нехватку свечей зажигания подтвердили и в компаниях «ИрАэро», «Азимут». А председатель совета директоров «Азимута» Павел Удод оценил нехватку свечей как «серьёзную».

Сообщается, что Минпромторг о проблеме знает.