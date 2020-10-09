Российские автошколы начнут обучать управлению беспилотными автомобилями

Цель издания приказа — установить особенности обучения водителей управлению автомобилями с автопилотом, пишет ТАСС. В проекте приказа также прописаны изменения в отдельные программы переподготовки водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий.

Недавно Департамент транспорта Москвы заявил, что беспилотные такси и общественный транспорт могут появиться в столице к 2040 году. Тем не менее, машины с автопилотом тестируют уже сейчас. Тестирование разрешено в ряде регионов России, в том числе в Москве, Татарстане и Санкт-Петербурге. Эксперимент рассчитан на три года. Он проводится на дорогах общего пользования. В следующем году беспилотники смогут тестировать даже без страхующего инженера-водителя в салоне.