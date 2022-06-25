Российские банки могут обязать возвращать все украденные мошенниками деньги

Российские банки могут обязать возвращать все украденные мошенниками деньгиДля этого придется внести изменения в законодательство
Нововведения подразумевают под собой двойную проверку проведенных подозрительных операций. К тому же, Центробанк, как сообщает “Газета.ру”, ведет базу данных, в которой прописываются случаи переводов средств без согласия граждан.
Сведения из базы доводятся нами до всех организаций, и они в свою очередь обязаны использовать такую информацию в своих антифрод-системах. Сейчас операцию на признаки мошенничества проверяет банк плательщика. Мы предлагаем, чтобы такую проверку проводил и банк получателя средств. Таким образом будет двойной контроль
По действующему законодательству, финансовые организации не обязаны возвращать своим клиентам деньги, если перевод был осуществлён добровольно, а учитывая, что мошенники пользуются социальной инженерией, то таких случаев – большинство. Новый механизм с двойными проверками, как объяснил регулятор, сможет обязать компании полностью выплачивать пропавшие средства, “если банк не учел в своих бизнес-процессах информацию, полученную от нас и содержащуюся в базе”, — пояснили в Центробанке.