Российские банки могут обязать возвращать все украденные мошенниками деньги

По действующему законодательству, финансовые организации не обязаны возвращать своим клиентам деньги, если перевод был осуществлён добровольно, а учитывая, что мошенники пользуются социальной инженерией, то таких случаев – большинство. Новый механизм с двойными проверками, как объяснил регулятор, сможет обязать компании полностью выплачивать пропавшие средства, “если банк не учел в своих бизнес-процессах информацию, полученную от нас и содержащуюся в базе”, — пояснили в Центробанке.