Российские банки начнут открывать счета клиентов по видеозвонкам

Как пишет РБК, идея уже получила предварительное одобрение от департамента финансовых технологий центробанка. В тестовом проекта поучаствуют 18 банков, в том числе Сбербанк, Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, «Открытие», Совкомбанк, QIWI, БКС Банк, Делобанк, «Зенит».

Сначала по видеозвонку можно будет открывать счета людям с ограниченными возможностями, а также счета для получения зарплат и социальных выплат. При этом остаток по таким счетам не может превышать 100 тысяч рублей, ежемесячный объём операций — 60 тысяч рублей.

На следующем этапе видеозвонки можно будет применять для открытия счетов для оплаты услуг ЖКХ и связи. Таким методом будут проверять клиентов при заключении договоров обслуживания, для принятия решения по кредитным заявкам.

Чтобы установить сеанс видеосвязи с банком, клиенту нужно будет подать заявку через сайт. Видеозвонок будет совершён через мобильное приложение, соцсети, мессенджеры или решения Ростелекома.