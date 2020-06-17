Российские банки не захотели переходить на отечественные программы

Это следует из письма Ассоциации банков России (АБР), на него ссылается издание «РИА Новости». Участники рынка считают, что требование Минкомсвязи заместить иностранное программное обеспечение на отечественное в сжатые сроки «сложно выполнимо», а в отдельных случаях «практически невыполнимо».

По предварительным оценкам, кредитным организациям придётся разово потратить более 700 млрд рублей на процедуру замещения. Более того, эти затраты будут перенесены на клиентов из-за подорожания некоторых банковских продуктов и услуг. Также имеются риски масштабных перебоев функционирования объектов КИИ.