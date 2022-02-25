Российские банки перестали работать с Apple Pay и Google Pay. Список

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на центробанк России. Под санкции попали следующие банки: ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк, «Открытие».

«Все платёжные банковские карты, выпущенные всеми банками, работают и будут продолжать работать на всей территории России для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы без ограничений», — заявил ЦБ. — «Средства клиентов на счетах, привязанных к картам, также полностью сохранены и доступны. При этом клиенты банков, попавших под санкции (банков Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, Открытия) не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции», — говорится в заявлении Банка России.

Также отмечается, что «стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объёме на всей территории России».