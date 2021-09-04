Российские банки подверглись масштабной хакерской атаке

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Российские банки подверглись масштабной хакерской атакеНападения не прекращаются
В четверг, 2 сентября, крупнейшие российские банки подверглись масштабной DDoS-атаке. Из-за этого возникли сбои, пользователи не могли воспользоваться частью сервисов. Утверждается, что атаки на российские финансовые компании идут непрерывно с 9 августа.
Об этом узнал «Коммерсант». Сообщается, что атака шла через интернет-провайдеров. Проблемы были зафиксированы у Альфа-банка, ВТБ и Сбербанка. Основной проблемой стал сбой у провайдера Orange Business Services — именно через него идёт значительная часть трафика крупных банков по картам. Поэтому сбои фиксировались и с переводами через Систему быстрых платежей (СБП).
В Orange Business Services говорят, что атаки идут с 9 августа. Они продолжаются и сейчас. Эксперты считают, что бороться с DDoS-атаками должны все игроки рынка вместе.