Российские банки подверглись масштабной хакерской атаке

Об этом узнал «Коммерсант». Сообщается, что атака шла через интернет-провайдеров. Проблемы были зафиксированы у Альфа-банка, ВТБ и Сбербанка. Основной проблемой стал сбой у провайдера Orange Business Services — именно через него идёт значительная часть трафика крупных банков по картам. Поэтому сбои фиксировались и с переводами через Систему быстрых платежей (СБП).

В Orange Business Services говорят, что атаки идут с 9 августа. Они продолжаются и сейчас. Эксперты считают, что бороться с DDoS-атаками должны все игроки рынка вместе.