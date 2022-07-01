Российские банкоматы отказались принимать новые сторублёвые купюры

Дело в том, что ведущие западные производители банкоматов NCR и Diebold Nixdorf ушли из России, пишет «Коммерсант». На их долю приходится более 60% банкоматов. А вот кассовая техника вообще вся импортная. Ассоциация банков России (АБР) просила перенести на полгода введение в обращение новых купюр, ведь с уходом поставщиков стали невозможными любые обновления программного обеспечения.

В ЦБ ранее заявили, что новые банкноты появятся в обращении в заметных количествах только после того, как настроят оборудование банков. Некоторые источники считают, что иностранные поставщики не будут обеспечивать поддержку новых купюр, поэтому их использование в устройствах будет невозможно. Выпуск новых банкнот можно считать формальным.