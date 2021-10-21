Российские батарейки «Энергия» сравнили с импортными GP, Varta и Energizer

Лучшие результаты во всех тестах показали батарейки Energizer Ultimate Lithium. При этом хотя цена Varta Ultra Lithium и GP Lithium выше, энергии они дают меньше. Что касается модели «Энергия Lithium», то они оказываются хуже победителя на 12 процентов (тип AA) и 21 процент (тип ААА). Но их достоинством можно назвать цену: они чуть дешевле Energizer Ultimate Lithium. В целом по ёмкости отечественные батарейки «Энергия Lithium» АА примерно равны GP и Varta, а вот ААА-вариант чуть отстаёт от них.