Российские батарейки «Энергия» сравнили с импортными GP, Varta и Energizer

Российские батарейки «Энергия» сравнили с импортными GP, Varta и EnergizerВсё же по мощности они уступают зарубежным конкурентам
Эксперт Алексей Надёжин сравнил ёмкость и нагрузочную способность батареек AA и AAA российского бренда. Помимо «Энергии Lithium», он приобрёл по две-четыре штуки Auchan Lithium, Energizer Ultimate Lithium, GP Lithium, Varta Ultra Lithium, «Фотон X» и FLARX. Два последних из упомянутых относятся к щелочным. Тестирование проводилось в сентябре 2021 года.
Лучшие результаты во всех тестах показали батарейки Energizer Ultimate Lithium. При этом хотя цена Varta Ultra Lithium и GP Lithium выше, энергии они дают меньше. Что касается модели «Энергия Lithium», то они оказываются хуже победителя на 12 процентов (тип AA) и 21 процент (тип ААА). Но их достоинством можно назвать цену: они чуть дешевле Energizer Ultimate Lithium. В целом по ёмкости отечественные батарейки «Энергия Lithium» АА примерно равны GP и Varta, а вот ААА-вариант чуть отстаёт от них.