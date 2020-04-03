Российские базы в Арктике получили «военный интернет»

«Военный интернет» связывает между собой и с Большой землёй автономные базы типа «Арктический трилистник», которые расположены на островах и побережье Северного Ледовитого океана. Благодаря этому, как пишет издание «Известия», получится наладить боевое управление отдалёнными воинскими частями.

Данные по защищённой сети передаются с высокой скоростью на расстоянии в сотни и тысячи километров. Осуществляется это с помощью спутниковой и радиорелейной связи. «Военный интернет» можно использовать и для видеотрансляций.

Эксперт пояснил «Известиям», что сейчас в Арктике создаётся единая система освещения надводной, подводной и воздушной обстановки. Поэтому информация от «Трилистников», которые обладают разведывательными возможностями, должна передаваться высшим органам в реальном времени.