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Российские беспилотник и истребитель первыми в мире полетали в паре

«Охотник» и Су-57
Новейший российский ударный беспилотник «Охотник» совершил совместный полёт с Су-57. СМИ сообщают, что это первый в мире наглядный пример лётной интеграции беспилотного средства с истребителем пятого поколения.

В пресс-службе Министерства обороны рассказали, что полёт длился более получаса. Он прошёл «в автоматизированном режиме в полной конфигурации с выходом в зону дежурства».

Сообщается, что беспилотник расширяет радиолокационное поле истребителя и позволяет ему поразить противника с дальнего расстояния. То есть, Су-57 не придётся заходить во вражескую зону ПВО.

«Охотник» — это, по большому счёту, первый тяжёлый беспилотник с ударными функциями в Вооружённых силах. Он практически незаметен для радиолокационных средств обнаружения и оснащён аппаратурой для разведки.

Его первый самостоятельный полёт состоялся 3 августа.

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