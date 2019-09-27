Российские беспилотник и истребитель первыми в мире полетали в паре

Сообщается, что беспилотник расширяет радиолокационное поле истребителя и позволяет ему поразить противника с дальнего расстояния. То есть, Су-57 не придётся заходить во вражескую зону ПВО.

«Охотник» — это, по большому счёту, первый тяжёлый беспилотник с ударными функциями в Вооружённых силах. Он практически незаметен для радиолокационных средств обнаружения и оснащён аппаратурой для разведки.

Его первый самостоятельный полёт состоялся 3 августа.