Российские беспилотники начнут искать беглых преступников

Об этом сообщил заместитель начальника отделения по программным комплексам Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Борис Вишняков.

В целом, беспилотники смогут искать любые объекты. Но особенно эффективно это будет против беглых преступников или диверсантов. «Уйти от такого преследования будет просто невозможно. Дроны будут обозначать местоположение объектов и непрерывно передавать их координаты в центр управления», — пояснил Вишняков.

Отмечается, что такие дроны создадут уже в ближайшие год-два.

Недавно стало известно, что «Лаборатория Касперского» создала комплекс обнаружения и подавления беспилотников.