Российские беспилотники начнут искать беглых преступников

Наука и технологии
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Российские беспилотники начнут искать беглых преступниковИ животных
В России создадут беспилотные летательные аппараты (БЛА), которые будут в лесу искать беглых преступников или редких животных. Дроны должны будут перемещаться с высокой скоростью.
Об этом сообщил заместитель начальника отделения по программным комплексам Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Борис Вишняков.
В целом, беспилотники смогут искать любые объекты. Но особенно эффективно это будет против беглых преступников или диверсантов. «Уйти от такого преследования будет просто невозможно. Дроны будут обозначать местоположение объектов и непрерывно передавать их координаты в центр управления», — пояснил Вишняков.
Отмечается, что такие дроны создадут уже в ближайшие год-два.
Недавно стало известно, что «Лаборатория Касперского» создала комплекс обнаружения и подавления беспилотников.
Источник: ТАСС