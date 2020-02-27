Российские беспилотники оснастят бомбами «Гром»

Испытания по сбросу бомб с тяжёлого стелс-беспилотника С-70 «Охотник» уже прошли. Что касается «Альтиуса», то для него интеграция боеприпасов ещё не завершена. Процесс затормозили проблемы, связанные с временным закрытием проекта этого аппарата и передачей его разработки на Уральский завод гражданской авиации.

Сообщается, что «Громы» намного превосходят по досягаемости стоящие сейчас на вооружении корректируемые авиабомбы. Благодаря первым беспилотники смогут наносить удары, не входя в зону действия противовоздушной обороны противника. По словам военного эксперта, на дистанции 400–500 километров от передовой, на которой может работать аппарат с планирующими бомбами «Гром», расположены такие цели, как стартовые позиции оперативно-тактических ракет, аэродромы, узлы связи, пункты управления, колонны командно-штабных машин.