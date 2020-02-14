Наука и технологии
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Российские беспилотники получат особые боеприпасы
Массой до 100 килограммов
Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) сообщил, что российские беспилотники получат особые боеприпасы. Для аппаратов разработки «Кронштадта» и «Сухого» будут созданы изделия массой от 50 до 100 килограммов.
Гендиректор КТРВ рассказал, что в прошлом корпорации хотели предложить разработку самих беспилотников, но она за это не взялась. Специалисты КТРВ не обладают достаточными навыками. Однако боеприпасы для беспилотников они создать могут. По словам собеседника, разработка изделий с указанной массой весьма актуальна.
Напомним, ОКБ «Сухого» разработало тяжёлый стелс-беспилотник «Охотник», выполненный по схеме «летающее крыло». Он предназначен для разведки.
«Кронштадт» же известен своим беспилотником большой продолжительности полёта «Орион». В его задачи входят разведка и патрулирование, а также определение координат наземных и надводных объектов, топографическая съёмка местности.