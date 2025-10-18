Российские биохимики расшифровали структуру цианобактерий, которым 2 млрд лет

Цианобактерия G. violaceus растёт крайне медленно и требует особых условий. Фикобилисомы очень хрупкие — уже через несколько дней они теряют свои свойства. Чтобы изучить их структуру, учёным пришлось разработать сложную процедуру фиксации, которая сохраняет все свойства белкового комплекса.

В ходе работы исследователи подробно изучили, как энергия света передаётся внутри фикобилисом и как этот процесс регулируется под влиянием каротиноид-связывающих белков. Эти данные помогут лучше понять механизмы фотосинтеза у древних микроорганизмов и возможности использования таких систем в биотехнологиях.