Российские биохимики расшифровали структуру цианобактерий, которым 2 млрд лет

Опубликовано 18 октября 2025, 22:301 мин.
Российские биохимики расшифровали структуру цианобактерий, которым 2 млрд летСветособирающих комплексов
Учёные из ФИЦ Биотехнологии РАН совместно с коллегами из Института физиологии растений РАН, МГУ и НИЦ «Курчатовский институт» расшифровали строение светособирающих комплексов (фикобилисом) древней цианобактерии G. violaceus. Эти белковые «антенны» отвечают за транспортировку энергии света внутри клетки, а их структура оставалась загадкой почти 50 лет.
© ФИЦ Биотехнологии РАН
Цианобактерия G. violaceus растёт крайне медленно и требует особых условий. Фикобилисомы очень хрупкие — уже через несколько дней они теряют свои свойства. Чтобы изучить их структуру, учёным пришлось разработать сложную процедуру фиксации, которая сохраняет все свойства белкового комплекса.
В ходе работы исследователи подробно изучили, как энергия света передаётся внутри фикобилисом и как этот процесс регулируется под влиянием каротиноид-связывающих белков. Эти данные помогут лучше понять механизмы фотосинтеза у древних микроорганизмов и возможности использования таких систем в биотехнологиях.