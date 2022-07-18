Российские блогеры обеднели: потеряли до 90% дохода

Падение доходов до 90% касается тех, кто вёл свой бизнес в Instagram*(*принадлежит Meta, которая признана экстремистской в РФ и запрещена). Примерно такие же потери у ютуберов. Один из игровых блогеров с более чем 100 тысячами подписчиков на YouTube сообщил, что его ежемесячный доход с монетизации канала упал с $800 до $120 в месяц. Доход продолжают приносить только те пользователи, которые смотрят видео на канале из других стран или через VPN.

Эксперты также рассказали, что на фоне всего этого российские блогеры стали переходить на альтернативные площадки, в частности Telegram и VK. Кроме того, они стали повышать цены на рекламу у себя. Сообщается, что рекламные интеграции в Telegram выросли по стоимости до 300% в зависимости от блогера или канала.