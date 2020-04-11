Российские боевые вертолёты Ми-24 станут ночными «охотниками»

Об этом пишет издание «Известия». Оно напомнило, что Ми-24 называют «крокодилами». Экипажи этих вертолётов после модернизации получат приборы ночного видения. Кроме того, будут усовершенствованы кабины и прицельные системы Ми-24. Всё для того, чтобы улучшить работу вертолётов в тёмное время суток — сделать их ночными «охотниками».

Сообщается, что ранее планировалось вывести Ми-24 из состава Воздушно-космических сил (ВКС) России и заменить их более современными машинами. Однако решение пересмотрели после того, как оценили работу вертолётов в Сирии.

Первые модернизированные Ми-24 получат пилоты 17-й бригады армейской авиации. Экипажи вертолётов будут тренировать полёты в ночное время.