Российские бомбардировщики назвали отсталыми по сравнению с американскими

Главной проблемой российских машин авторы материала называют отсутствие стелс-технологий. Из-за этого бомбардировщики заметны для средств противовоздушной обороны потенциального противника.

В публикации эксперты также прокомментировали перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА). Они резонно заметили, что «на бумаге» комплекс имеет отличные характеристики, но до появления его реального прототипа еще далеко.

Напомним, ранее заместитель министра обороны России говорил, что ПАК ДА поступит на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) страны в 2027 году. До тех пор задачи будут выполнять самолёты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.