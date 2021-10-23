Российские бомбардировщики отрепетировали ядерный удар по военной базе США на Аляске

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Российские бомбардировщики отрепетировали ядерный удар по военной базе США на АляскеСовершили учебный полёт
СМИ сообщили, что Россия отработала ядерный удар по крупной авиабазе ВВС США на территории штата Аляска. Там располагаются истребители F-22 и военно-транспортная авиация.
Как пишет Avia.pro, условный удар по базе «нанесли» российские стратегические бомбардировщики Ту-95. Они пролетели вдоль американской границы под сопровождением истребителей Су-35. Журналисты идентифицировали цель учений — базу «Эльмендорф — Ричардсон» — по маршруту полёта стратегических бомбардировщиков.
Отмечается, что США не поднимали в воздух истребители на перехват российских самолётов. При этом российские бомбардировщики пробыли в воздухе около 9 часов. Полёт прошёл над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей. Самолёты взлетели с аэродрома Тикси, а сели на авиабазе Украинка.
Источник: Avia.pro