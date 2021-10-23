Российские бомбардировщики отрепетировали ядерный удар по военной базе США на Аляске

Как пишет Avia.pro, условный удар по базе «нанесли» российские стратегические бомбардировщики Ту-95. Они пролетели вдоль американской границы под сопровождением истребителей Су-35. Журналисты идентифицировали цель учений — базу «Эльмендорф — Ричардсон» — по маршруту полёта стратегических бомбардировщиков.

Отмечается, что США не поднимали в воздух истребители на перехват российских самолётов. При этом российские бомбардировщики пробыли в воздухе около 9 часов. Полёт прошёл над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей. Самолёты взлетели с аэродрома Тикси, а сели на авиабазе Украинка.