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Российские бомбардировщики показали успешное уклонение от удара
Учения прошли в Амурской области
Российские бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3 показали успешное уклонение от удара. Это было проверено в ходе учений в Амурской области.
Учение прошло под руководством командующего дальней авиации генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, сообщает Минобороны.
Во время тренировки экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 отработали уклонение от удара условного противника. Кроме того, военные лётчики отрепетировали перелёт из пунктов дислокации на оперативные аэродромы. Были отточены и эффективные приёмы применения средств поражения по целям — объектам условного противника.
Сообщается, что в полётах участвовали более 20 единиц авиационной техники. Помимо этого, на учениях отработали свои задачи подразделения обеспечения. Они восстанавливали аэродромное покрытие после условного удара противника, обслуживали и готовили самолёты к повторному вылету.