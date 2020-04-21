Российские бомбардировщики показали успешное уклонение от удара

Учение прошло под руководством командующего дальней авиации генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, сообщает Минобороны.

Во время тренировки экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 отработали уклонение от удара условного противника. Кроме того, военные лётчики отрепетировали перелёт из пунктов дислокации на оперативные аэродромы. Были отточены и эффективные приёмы применения средств поражения по целям — объектам условного противника.

Сообщается, что в полётах участвовали более 20 единиц авиационной техники. Помимо этого, на учениях отработали свои задачи подразделения обеспечения. Они восстанавливали аэродромное покрытие после условного удара противника, обслуживали и готовили самолёты к повторному вылету.