Российские бомбардировщики провели патрулирование в небе Белоруссии

Об этом пишет «Военное обозрение» со ссылкой на пресс-службу Минобороны. Сообщается, что российские самолёты взлетели с одного из аэродромов на территории России, вошли в воздушное пространство Белоруссии и провели патрулирование вдоль границ Союзного государства. Всего Ту-22М3 провели в воздухе около четырёх часов.

Во время полёта бомбардировщики отработали совместные задачи с авиацией и системами ПВО республики Беларусь. После этого самолёты вернулись на аэродром базирования.

Это уже второе появление в небе Белоруссии российских Ту-22М3. Первое прошло в 2021 году. Это якобы случилось в ответ на состредоточение сил НАТО рядом с границами Союзного государства.