Российские бомбардировщики-ракетоносцы признали старыми, но опасными

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Российские бомбардировщики-ракетоносцы признали старыми, но опаснымиТри самолёта
Американский журнал National Interest составил список опасных российских бомбардировщиков-ракетоносцев. Хоть они и старые, были разработаны в СССР, их признают грозными противниками.
Первым в списке упоминается тяжёлый дальний бомбардировщик Ту-95. Его разработали ещё в 50-х годах 20 века. Он получил громкие двигатели, его нельзя назвать малозаметным, но самолёт может нести огромную полезную нагрузку.
Далее идёт сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М. Он обладает хорошей управляемостью даже на очень высокой скорости, а кроме того может нести большую бомбовую нагрузку. Его максимальная скорость, кстати, достигает 1,88 Маха.
Конечно, есть в списке и знаменитый «Белый лебедь» — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Он является самым тяжёлым бомбардировщиком, может нести до 40 тонн полезной нагрузки, применять высокоточные крылатые ракеты с ядерными боеголовками.