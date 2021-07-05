Российские бомбардировщики-ракетоносцы признали старыми, но опасными

Первым в списке упоминается тяжёлый дальний бомбардировщик Ту-95. Его разработали ещё в 50-х годах 20 века. Он получил громкие двигатели, его нельзя назвать малозаметным, но самолёт может нести огромную полезную нагрузку.

Далее идёт сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М. Он обладает хорошей управляемостью даже на очень высокой скорости, а кроме того может нести большую бомбовую нагрузку. Его максимальная скорость, кстати, достигает 1,88 Маха.

Конечно, есть в списке и знаменитый «Белый лебедь» — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Он является самым тяжёлым бомбардировщиком, может нести до 40 тонн полезной нагрузки, применять высокоточные крылатые ракеты с ядерными боеголовками.