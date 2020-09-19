Российские бомбардировщики установили рекорд по продолжительности полёта без посадки

Как пишет издание «РИА Новости», рекорд установили два экипажа. Военные лётчики находились в воздухе более 25 часов. За это время они преодолели более 20 тысяч километров. «Дольше на самолётах подобного класса не летал никто», — отметил Кобылаш.

Предыдущий рекорд тоже принадлежит бомбардировщикам Ту-160. Тогда, в 2010 году, они провели в воздухе 24 часа и 24 минуты.

В Министерстве обороны рассказали, что полёт двух бомбардировщиков проходил над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, Моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей. Во время полета Ту-160 выполнили три дозаправки в воздухе.