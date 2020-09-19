Наука и технологии
Вчера 20:40
Российские бомбардировщики установили рекорд по продолжительности полёта без посадки
Более 25 часов
Командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) генерал-лейтенант Сергей Кобылаш рассказал журналистам, что российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 установили мировой рекорд по дальности и продолжительности полёта без посадки. Конечно, среди самолётов своего класса.
Как пишет издание «РИА Новости», рекорд установили два экипажа. Военные лётчики находились в воздухе более 25 часов. За это время они преодолели более 20 тысяч километров. «Дольше на самолётах подобного класса не летал никто», — отметил Кобылаш.
Предыдущий рекорд тоже принадлежит бомбардировщикам Ту-160. Тогда, в 2010 году, они провели в воздухе 24 часа и 24 минуты.
В Министерстве обороны рассказали, что полёт двух бомбардировщиков проходил над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, Моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей. Во время полета Ту-160 выполнили три дозаправки в воздухе.