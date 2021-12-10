Российские бракованные процессоры выпустили в виде магнитов на холодильник

Наука и технологии
Сегодня в 15:25
1 мин.
Российские бракованные процессоры выпустили в виде магнитов на холодильникИсправные такие процессоры ещё не продают
Российская компания-разработчик процессоров МЦСТ решила проблему с отбракованными процессорами необычно — она предлагает купить такие модели в виде сувенирных магнитов.
Речь идёт о не прошедших проверку качества процессорах «Эльбрус-8СВ». Они уже поступили в свободную продажу. Бракованные модели продают в виде сувенирных магнитов в интернет-магазине Imaxai за 2500 рублей.
Среди причин отбраковки: зависание, не работают какие-либо блоки внутри процессора или брак фабрики. При этом купить исправный отечественный процессор пока невозможно. МЦСТ объявит цену чипов в декабре 2021 года, однако они не сразу станут доступны для покупки.
«Эльбрус-8СВ» изготовлен по 28-нанометровому техпроцессу, имеет восемь ядер с архитектурой «Эльбрус» и работает на частоте до 1,5 ГГц.
Источник: РИА Новости