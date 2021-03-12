Российские цены на безлимитный интернет сравнили с мировыми

Специалисты Content Review проанализировали тарифные предложения 136 операторов мобильной связи в 50 странах мира с крупнейшим ВВП.

В России средняя стоимость тарифа с безлимитным интернетом составила 830 рублей. В среднем по миру этот показатель равен 4405,1 рубля. То есть цены в России примерно в пять раз ниже, чем мировые.

Аналитики также рассказали, что тарифы с безлимитным интернетом в большинстве стран переместились в премиальный сегмент.

Эксперты также вычислили среднюю стоимость 1 гигабайта мобильного интернета. В России она составила 24,6 рубля, а в мире — 189,8 рубля.