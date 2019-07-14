Российские деньги признали самыми недооценёнными в мире

«Бигмак» был взят составителями индекса не просто так. В целом, идея, на которой он базируется, говорит о равенстве стоимости корзины товаров. Бургер поместили на место этой корзины товаров потому, что его производитель McDonald's представлен в большинстве стран мира, а сам «Бигмак» содержит достаточное количество продовольственных компонентов (хлеб, сыр, мясо и овощи).

Согласно индексу, курс рубля на 64,5% выше реальной стоимости российской валюты. Так, если в США «Бигмак» стоит $5,74, то в России — чуть больше $2 (130 рублей). То есть, «справедливый» курс для рубля должен составлять примерно 22,6.