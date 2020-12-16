Российские депутаты одобрили миллионные штрафы за пропаганду наркотиков в интернете

Также власти могут приостановить деятельность юридического лица на срок до 90 суток. В новом законе помимо этого указано повышение штрафов для операторов связи, которые несвоевременно блокируют доступ к сайтам с пропагандой наркотиков. Как пишет «Коммерсант», ещё закон ужесточает ответственность мигрантов за пропаганду или рекламу наркотиков.

Стоит отметить, что сейчас Госдума также рассматривает законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков в интернете. По нему человек может лишиться свободы на срок до 15 лет — это самый тяжёлый случай, когда склонение к употреблению наркотиков влечёт за собой смерть двух и более человек.