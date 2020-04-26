Российские десантники первыми в мире прыгнули с высоты 10 километров в Арктике

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Минобороны России. Отмечается, что военные ВДВ впервые в мировой истории совершили десантирование с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях в районе архипелага Земля Франца Иосифа. Во время этого были проверены на практике парашютные системы специального назначения нового поколения. Кроме того, испытали кислородное, навигационное оборудование, специальное снаряжение и обмундирование

В Минобороны рассказали, что такие учения будут проводиться каждый год в разных районах Арктики.

Также отмечается, что во время испытаний проанализировали поведение Ил-76, его управляемость. Десантирование в таких условиях осложнялось местностью без ориентиров и наземных средств навигации.

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