Российские дроны-камикадзе испытали в Сирии

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на главу Ростеха Сергея Чемезова. Он сообщил, что беспилотники хорошо себя зарекомендовали, оказались эффективными, несмотря на невысокую мощность. По словам Чемезова, министерство обороны России уже приобретает и разведывательные, и боевые беспилотники.

Журналисты напомнили, что в прошлом году концерн «Калашников» представил дроны-камикадзе КУБ-БЛА и «Ланцет». Данные аппараты действуют как снаряды, которые летят в дистанционно управляемом режиме над полем и взрываются, как только достигнут вражеский объект. КУБ-БЛА может нести полезную нагрузку весом примерно три килограмма, способен лететь до получаса со скоростью 80-130 километров в час. «Ланцет» выпущен в двух версиях. У одной из них есть телевизионный канал наведения.