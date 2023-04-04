Российские дроны подключат к сотовым сетям

09:16, 04 апреля 2023
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Российские дроны подключат к сотовым сетямТак их можно будет использовать по всей стране
В России обсуждается возможность использования мобильной связи для управления беспилотными воздушными судами (БВС).
Фото: Unsplash
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на протокол заседания рабочей группы Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Согласно документу, сотовые компании готовы обеспечивать связью системы управления полётами дронов, если они будут оснащены SIM-картами или eSIM. Такое решение позволит создать полноценные системы управления беспилотниками, охватывающие практически всю страну.
Беспилотники будут использоваться для различных целей, в том числе для доставки почты, посылок, продуктов, готовой еды и прочего. Кроме того, они помогут в мониторинге незаконных мусорных свалок, самостроя и других объектов.