Российские двигатели назвали одним из недостатков китайских истребителей

Перевод материала предоставило «Военное обозрение». По мнению эксперта, стелс-уровня J-20 не хватает, чтобы оставаться незамеченным для радаров наземных средств противовоздушной обороны (ПВО) и авиации Индии. СМИ указывают, что радары самолётов Су-30МКИ Военно-воздушных сил (ВВС) Индии уже не раз обнаруживали китайские истребители.

Эксперт считает, что одно из препятствий для малозаметности J-20 — это российские двигатели Ал-31Ф. На форсаже истребитель «потребляет огромное количество топлива, что снижает дальность его действия, при этом делая заметным для радаров».