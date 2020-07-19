Российские двигатели назвали проблемой экспортных истребителей

Перевод материала предоставило издание «Военное обозрение». Китайские авторы сообщили, что в Индии «есть проблемы с самолётами Су-30МКИ». Страна понесла потери в ходе плановых тренировочных полётов, и они были связаны с «проблемными двигателями российского производства». И эта проблема, кстати, уже давняя, существует якобы с советских времён. При этом со временем проблема становится всё более очевидной. Россия хоть и вносит корректировки, но исправить недостатки до конца не получается.

Также сообщается, что Индия «неоднократно предъявляла претензии в адрес России» из-за двигателей. Стоит однако отметить, что недавно министерство обороны Индии утвердило покупку у России 12 Су-30МКИ.