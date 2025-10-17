Российские экономисты выяснили, что банковские кризисы мешают… биоразнообразию

Ученые использовали индекс Living Planet Index (LPI), который отслеживает численность более 5 тысяч видов позвоночных. С 1970 года LPI снизился с условной единицы до 0,33 в 2024-м, а около 500 видов полностью вымерли. Одновременно анализировались международные данные о финансовых кризисах — банковских, долговых и валютных.

Модель показала, что рост числа банковских кризисов снижает LPI через 2−3 года, а влияние сохраняется до 12 лет. Наибольший урон природе наносят тройные кризисы, тогда как долговые и валютные кризисы почти не отражаются на биоразнообразии. Обратное влияние тоже подтверждено: снижение LPI повышает риск всех типов кризисов.

Механизм прост: кризисы уменьшают ВВП, ограничивая возможности государств защищать природу, и провоцируют уход бизнеса в неформальный сектор, где экостандарты не соблюдаются. Это ускоряет браконьерство, вырубку лесов и деградацию экосистем.