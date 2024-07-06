Российские эксперты изучили механизмы и угрозы кассетных боеприпасов ATACMS

При выпуске на высоте около 200 метров над землей выступы суббоеприпаса начинают вращаться под действием набегающего потока воздуха. После достижения примерно 2 000 оборотов центробежные замки расходятся, выравнивая капсюль-детонатор с ударником. Соприкосновение с землей приводит в действие находящийся внутри заряд взрывчатки.

ATACMS, разработанная компанией Lockheed Martin, представляет собой тактическую баллистическую ракету, запускаемую из реактивных систем залпового огня, таких как M142 HIMARS. Российские специалисты также изучили систему наведения и коррекции полета ракеты, исследовав блок лазерного гироскопа и модуль GPS.

Вольфрамовый корпус боеприпаса и его взрывчатое вещество представляют значительную опасность при развертывании: осколки способны пробить металлические двери даже на расстоянии до 50 метров от места взрыва.