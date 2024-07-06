Наука и технологии
Опубликовано 06 июля 2024, 04:30
1 мин.

Российские эксперты изучили механизмы и угрозы кассетных боеприпасов ATACMS

Что они узнали
Российские специалисты провели детальный анализ внутреннего устройства и особенностей работы кассетного суббоеприпаса американской ракеты ATACMS, сообщил РИА Новости эксперт в области вооружений. Суббоеприпас, представляющий собой зеленый сферический объект размером с теннисный мяч с выступами вдоль одной оси, работает в составе ракеты, содержащей 275 таких блоков.
Российские эксперты изучили механизмы и угрозы кассетных боеприпасов ATACMS
© Ferra

При выпуске на высоте около 200 метров над землей выступы суббоеприпаса начинают вращаться под действием набегающего потока воздуха. После достижения примерно 2 000 оборотов центробежные замки расходятся, выравнивая капсюль-детонатор с ударником. Соприкосновение с землей приводит в действие находящийся внутри заряд взрывчатки.

ATACMS, разработанная компанией Lockheed Martin, представляет собой тактическую баллистическую ракету, запускаемую из реактивных систем залпового огня, таких как M142 HIMARS. Российские специалисты также изучили систему наведения и коррекции полета ракеты, исследовав блок лазерного гироскопа и модуль GPS.

Вольфрамовый корпус боеприпаса и его взрывчатое вещество представляют значительную опасность при развертывании: осколки способны пробить металлические двери даже на расстоянии до 50 метров от места взрыва.