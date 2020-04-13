Российские эксперты нашли в туалетной бумаге одной из марок потенциально опасные бактерии
Специалисты Роскачества исследовали туалетную бумагу семи наиболее популярных марок. Из протестированных образцов эксперты высоко оценили бумагу только двух марок.
Одна марка из семи стала аутсайдером тестирования. В ней нашли энтеробактерии. Как пояснил химик-технолог целлюлозно-бумажной промышленности, требования для средств личной гигиены предполагают отсутствие энтеробактерий в образце бумаги весом 10 граммов. Однако правила допускают общее наличие живых микроорганизмов (КОЕ) в определённом количестве — не более 1000 единиц.
Эксперт предположил, что энтеробактерии могли попасть на туалетную бумагу двумя путями: либо перед упаковкой продукт кто-то потрогал грязными руками, либо через мелкие отверстия на упаковке.
Предполагается, что обнаруженные энтеробактерии — это, скорее всего, кишечная палочка (Escherichia coli). Сам по себе факт наличия таких бактерий в туалетной бумаге — не критичная ситуация. Важнее количество этих микробов и их патогенность.