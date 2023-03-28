Российские eSIM получат независимость от зарубежных разработок

Минцифры РФ, Научно-исследовательский институт радио (НИИР) и ФСБ обсуждают разработку отечественной eSIM-платформы. НИИР планирует создать опытную зону на базе российского программно-аппаратного комплекса, что позволит операторам протестировать инфраструктуру для работы виртуальных SIM-карт.

Тестовая зона призвана определить оптимальную архитектуру и состав элементов российской экосистемы eSIM, используя отечественные разработки аппаратно-программных комплексов, национального корневого удостоверяющего центра и системы криптозащиты информации.

Платформа будет тестировать отечественное оборудование, такое как датчики, счётчики и планшеты, и будет совместима как с российскими чипами eSIM, так и с зарубежными, отвечающими российским требованиям информационной безопасности.

Российская система позволит загружать профили российских операторов в смартфоны и подключать новые eSIM к отечественным сотовым сетям. В настоящее время для этих целей используется зарубежное программное обеспечение, однако санкции могут вынудить разработчиков отозвать сертификаты, что сделает невозможным загрузку профилей eSIM в смартфоны.