Российские физики улучшили свойства органических светодиодов

Российские учёные сделали открытие, которое может улучшить работу органических светодиодов (OLED). Они обнаружили, что если добавить больше атомов фтора в молекулы, созданные на основе соединений европия, то можно увеличить их свечение вдвое. Это может сделать OLED-устройства более эффективными и полезными для современных технологий.

Исследователи изучали свойства молекул бета-дикетонов, которые содержат органические молекулы и редкоземельный металл европий. Эти вещества, как и другие материалы для OLED, имеют низкую эффективность, что связано с химической структурой молекул. Учёные решили заменить атомы водорода на атомы фтора в этих молекулах, чтобы увидеть, как это повлияет на свечение.

Исследование включало в себя изучение шести вариаций соединений европия с разным количеством атомов фтора. Они обнаружили, что молекулы с большим количеством атомов фтора светятся вдвое эффективнее. Эти новые соединения могут использоваться для создания светящихся устройств и электролюминесцентных приборов.

Это открытие открывает дорогу для разработки более эффективных органических светодиодов, что может быть полезным для осветительных приборов, дисплеев и других технологий. OLED-устройства уже используются в различных областях, и это открытие может сделать их ещё более привлекательными для использования.