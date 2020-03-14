Российские фрегаты получат стелс-пушки

Речь идёт о 100-мм артиллерийской установке А-190-01. Как правило, такие элементы — одни из самых заметных на кораблях для радаров. Стелс-установка позволит решить эту проблему. Башня её имеет угловатую форму, которая хорошо рассеивает излучение радиолокаторов противника.

Кроме того, А-190-01 может совершать до 80 выстрелов в минуту при максимальной дальности более 20 км. Артустановка способна сбивать летательные аппараты на высоте до 15 км.

Фрегат «Маршал Шапошников» вошёл в состав Военно-морского флота (ВМФ) России в 1986 году. Сейчас завершается модернизация судна. Изменения вносятся для того, чтобы на фрегат можно было установить принципиально новое оборудование и системы вооружения.