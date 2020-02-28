Российские фрегаты с крылатыми ракетами отправились в Средиземное море

Речь идёт о фрегатах «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович». О том, что они проходят турецкие проливы сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев.

Эти фрегаты войдут в состав постоянной группировки Военно-морского флота (ВМФ) в Средиземном море. Третье судно данной серии — «Адмирал Эссен» — выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года.

На постоянной основе в данном районе действует российская эскадра из 15 боевых кораблей и судов обеспечения.

«Коммерсант» напоминает, что усиление российской военной группировки происходит на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.