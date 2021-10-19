Российские фрегаты смогут скрытно уничтожать целый флот противника

Как пишет издание «Известия», система взаимодействия между фрегатами и береговыми комплексами уже проверена. Её признали готовой к бою. Недавно во время учений ракетный комплекс «Бастион» пострелял с островов архипелага Земля Франца-Иосифа по условным кораблям противника, используя целеуказания фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

Как пояснил военный эксперт Дмитрий Болтенков, корабли и БРК должны работать в едином пространстве боя и обмениваться информацией. Поэтому на учениях уделили внимание взаимодействию при передаче данных. Эксперт уверен, что фрегат проекта 22350 и дивизион «Бастионов» — это серьёзный противник. Отмечается, что дивизион БРК составляет восемь мощных противокорабельных ракет. А фрегаты обладают стелс-технологиями.