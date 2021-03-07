Российские гаубицы достигли рекордной точности стрельбы

«РИА Новости» уточняет, что таких показателей для ствольной артиллерии удалось добиться впервые в мире. Сейчас максимальной считается точность стрельбы артсистем США, которые применяют управляемый снаряд калибра 155 миллиметров M982 Excalibur. Это 92%.

Россия смогла достичь показателя в 96% благодаря сочетанию управляемых снарядов «Краснополь», «Грань» и «Китолов-2» с новыми автоматизированными системами управления огнём ВНИИ «Сигнал». Эти боеприпасы могут поражать и движущиеся цели. Американские же Excalibur могут вести стрельбу только по неподвижным целям.

Сообщается, что показатели подтвердили во время стрельб.