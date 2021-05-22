Российские гиперзвуковые ракеты назвали способными прорвать любую оборону

Кратко материал пересказало «Военное обозрение». Автор пишет, что разработка новых гиперзвуковых ракет является частью кампании Владимира Путина, который хочет обогнать Запад «по огневой мощи».

Автор заострил внимание на новой разработке под кодовым названием «Острота». Эта гиперзвуковая ракета должна быть значительно меньше своих предшественников. Ею, как пишет специалист, будут оснащаться сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3 и фронтовые бомбардировщики Су-34М.

Также Россия сейчас завершает испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». По мнению автора, эту ракету могут использовать для удара по американским городам в случае ядерного конфликта.

Помимо этого, автор упомянул «ужасную ракетную систему» «Авангард» с гиперзвуковым планирующим блоком и ракету «Кинжал».