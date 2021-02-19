Российские госсистемы оказались в опасности из-за Internet Explorer

В частности это касается системы контроля над объёмом оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в России (ЕГАИС), системы Федерального казначейства (ГАС «Управление») и Верховного суда (ГАС «Правосудие»).

В этих госсистемах для входа пользователей в систему, например, используются технологии, работающие только в браузере Internet Explorer на Windows. Так получилось потому, что на момент создания ГИС только этот браузер поддерживал необходимые требования по криптографической защите.

Поддержка Internet Explorer версии 11 завершится 17 августа 2021 года. После этого системы окажутся уязвимы для хакеров.